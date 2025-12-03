Министр войны США ответил на обвинения в военных преступлениях

Министр войны Пит Хегсет заявил на заседании кабинета министров, что не приказывал уничтожить корабли наркокартелей у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает портал Axios.

Чиновник подтвердил, что наблюдал за первым американским ударом по кораблям в прямом эфире, однако позже ушел. По его словам, он лишь несколько часов спустя узнал, что адмирал военно-морских сил США Фрэнк Брэдли принял решение затопить судно.

Хегсет также отметил, что своими глазами не видел ни одного выжившего после первого удара по предполагаемому наркоторговому судну.

В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что глава Пентагона якобы распорядился расправляться со всеми при уничтожении катеров у побережья Венесуэлы. По данным издания, чиновник приказал американским военным наносить повторные удары по тем, кто остался жив после первой атаки.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить появившуюся в СМИ информацию. Глава Белого дома подчеркнул, что сам не стал бы отдавать приказ о ликвидации всех людей на борту подозреваемой в контрабанде наркотиков лодки.

Ранее Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой для авиакомпаний и наркоторговцев.