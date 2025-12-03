Политолог: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд» дал оценку прошедшим в Кремле переговорам между российской и американской сторонами. По его мнению, сейчас «вырисовываются» более конкретные соглашения.

«Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», — отметил эксперт.

Что касается Европы, она до конца будет «вставлять палки в колеса» переговорному процессу. Лондон, Брюссель и Киев пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры, добавил Корнилов.

Президент России Владимир Путин, спецпедставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продолжалась около пяти часов, однако сторонам не удалось найти компромисс по предложенному США плану по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос остается главным камнем преткновения, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

