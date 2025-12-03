На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила о сотрудничестве со следствием по делу Могерини

Каллас заявила, что дипслужба ЕС сотрудничает со следствием по делу Могерини
Global Look Press

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что служба «полностью сотрудничает со следствием» по делу экс-главы евродипломатии Федерики Могерини. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Каллас, отправленное в среду сотрудникам дипслужбы ЕС.

В нем Каллас назвала расследование против Могерини «глубоко шокирующим».

2 декабря в Бельгии задержали Могерини по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее были задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 3 декабря, как сообщило итальянское агентство AGI, всех троих подозреваемых по этому делу освободили.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза были шокированы задержанием Могерини.

