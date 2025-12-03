На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

НАТО хочет отказаться от регулярных пакетов помощи Украине

Politico: НАТО хочет сделать систему PURL гибкой, отказавшись от помощи Киеву
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

В НАТО захотели сделать программу PURL более гибкой и устойчивой. Для этого альянс рассматривает идею отказаться от выделения средств Украине, передает Politico.

«Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на $500 млн, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят», — говорится в публикации.

По программе PURL страны Европы закупают оружие у США, тем самым позволяя Соединенным Штатам не оказывать напрямую военную помощь Украине.

1 декабря стало известно, что Нидерланды выделят €250 млн на средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года в рамках программы по закупке американского оружия для республики PURL.

Ранее Песков заявил, что Киев трещит по швам из-за коррупции от западных финансовых вливаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами