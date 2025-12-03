В НАТО захотели сделать программу PURL более гибкой и устойчивой. Для этого альянс рассматривает идею отказаться от выделения средств Украине, передает Politico.

«Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на $500 млн, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят», — говорится в публикации.

По программе PURL страны Европы закупают оружие у США, тем самым позволяя Соединенным Штатам не оказывать напрямую военную помощь Украине.

1 декабря стало известно, что Нидерланды выделят €250 млн на средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года в рамках программы по закупке американского оружия для республики PURL.

Ранее Песков заявил, что Киев трещит по швам из-за коррупции от западных финансовых вливаний.