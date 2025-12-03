Российская сторона откровенно высказала свои соображения по поводу документов по урегулированию, которые получила от американской стороны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Беседа носила положительный характер, хотя мы высказали свои откровенные соображения по тем документам, которые американцы нам показали», — сказал Ушаков журналистам.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе предрекли конец политической карьеры Зеленского.