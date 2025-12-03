На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе предрекли конец политической карьеры Зеленского

The Telegraph: политическая карьера Зеленского висит на волоске
Alina Smutko/Reuters

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского «висит на волоске» на фоне коррупционного скандала и провалов на фронте. Об этом пишет The Telegraph.

В издании указали, что за последнюю неделю Зеленский лишился главы своего офиса Андрея Ермака. Кроме того, Вооруженные силы Украины под натиском российских войск вынуждены были отступить из стратегически важного города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Также в издании отметили усиление давления со стороны американцев, которые жестко требуют от Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира.

В The Telegraph считают, что судьба Зеленского решается за кулисами мирного процесса по Украине, а он сам может не застать завершения конфликта, находясь у власти.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский допустил, что Зеленский может добровольно отказаться от занимаемой им должности после того, как столкнется с реальностью, которую скрывал от него Ермак. По мнению Дубинского, Зеленский остается «мародером и идиотом». Глава государства не сможет смириться с реальным положением дел в стране, считает депутат.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.

Новости Украины
