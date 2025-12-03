Политолог допустил возможность встречи Путина и Трампа после переговоров в Кремле

Политолог Светов: Путин и Трамп могут встретиться после переговоров в Кремле

Политолог Юрий Светов в интервью «Радио 1» дал положительную оценку переговорам между российской и американской делегациями в Москве. По его мнению, встреча знаменует возвращение к классической дипломатии — обсуждению конкретики: в чем стороны сходятся, а в чем есть разногласия.

«В самих Соединенных Штатах сейчас еще чаще говорят о том, какая была ключевая ошибка у администрации [экс-президента США Джо] Байдена. Они разговаривали только с Украиной, но не говорили с Россией. Наконец этот трудный разговор начался», — отметил эксперт.

По его оценке, вероятность встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом есть, но она должна быть тщательно подготовлена и наполнена конкретным содержанием.

Российский лидер, спецпедставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продолжалась около пяти часов, однако сторонам не удалось найти компромисс по предложенному США плану по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос остается главным камнем преткновения, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

