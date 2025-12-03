На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шаг к устойчивому миру»: в России оценили итоги переговоров по Украине в Москве

Слуцкий: мир на Украине будет определяться не ЕС, а Россией с США
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры между Россией и США в Москве 2 декабря по украинскому урегулированию стали шагом к устойчивому миру, показав, что европейские инициативы по Украине не играют никакой роли в мирном процессе. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Переговоры, в любом случае, стали шагом к устойчивому миру. Встреча дала возможность подробно обсудить пути украинского урегулирования. Поиск компромиссных решений продолжается», — подчеркнул политик.

По словам Слуцкого, российская сторона четко стоит на позициях обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета, прав русских и безопасности границ. Кроме того, позиция Москвы подкрепляется успехами ВС РФ на фронте, отметил он.

Встреча в Кремле между Россией и США лишний раз подчеркнула, что диалог по Украине ведется между Москвой и Вашингтоном, заявил Слуцкий, отметив неудачу Европы с ее «альтернативными планами».

«Основной диалог идет по линии Москвы и Вашингтона <…> Контуры украинского мира будут определяться не брюссельской «партией войны», которая до сих пор отказывается признать провал антироссийской ставки на бандеровский режим», — подытожил глава ЛДПР.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.

