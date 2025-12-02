На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве стартовал форум «Мы вместе» с участием 20 тыс. активистов

Форум «Мы вместе» в Москве объединил участников из 48 стран мира
true
true
true
close
Shutterstock

Пятый международный форум гражданского участия «Мы вместе» начал свою работу в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В форуме примут участие около 20 тыс. человек из всех регионов России и 47 зарубежных стран. Деловая программа включает более 70 панельных сессий, дискуссий и практикумов с участием свыше 300 экспертов.

«Форум «Мы вместе» уже пятый год подряд становится пространством, где благодаря обмену опытом создаются уникальные решения, участники учатся работать в команде и укреплять общие ценностные ориентиры», — сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В первый день форума ресурсные центры добровольчества и Добро.Центры обсудили разработку корпоративного кодекса и кодекса волонтера — документов, закрепляющих единые стандарты поведения в сообществе.

На дискуссии «Социальная архитектура: новые подходы работы с добровольчеством» эксперты рассмотрели вопросы управленческого сопровождения социальных инициатив.

Культурная программа включает экскурсии в Музеи С. С. Прокофьева и П. И. Чайковского, а также в Государственный центральный музей кино. На выставочной площадке представлены арт-объекты «17 ценностей России», «Курская стена», «Доброметр» и интерактивное колесо «фиджитал-прялки взаимопомощи». Работают зоны партнеров, где можно обучиться сортировке, первой помощи и другим навыкам.

Участники могут оставить гуманитарную помощь на площадке Национального центра «Россия» от Добро.рф и Комитета семей воинов Отечества. Помощь направят бойцам Красноармейского (Покровского) направления. Также с 1 декабря в Москве запущены 31 пункт сбора в рамках проекта «Москва помогает».

Церемония вручения международной премии «Мы вместе» состоится 3 декабря. Финалисты представляют 31 регион России и 23 страны. 4 и 5 декабря вручат правительственную награду — почетный знак «Доброволец России». Всего его получат 60 россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами