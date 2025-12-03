Песков раскрыл последствия для Европы при отказе от российского газа

Песков: отказавшись от газа из России, Европа обрекает себя на дорогую энергию

Европа после отказа от российских энергоносителей будет закупать газ значительно дороже. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала 3 декабря «историческим днем для Европейского союза» из-за достижения ЕС решения по отказу от газа из России.

«Значит, Европа будет пользоваться газом значительно дороже, Европа обрекает себя на дорогие источники энергии», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

Утром 3 декабря стало известно, что Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.