В Совфеде заявили, что ДНР и ЛНР должны быть в составе России

Джабаров: вся территория ДНР и ЛНР должна быть в составе России

Вся территория Донецкой и Луганской народных республик должна быть в составе России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы должны дойти до границ, административных границ Донецкой и Луганской областей, которые еще были в составе Советского Союза, потом Украины», — заявил он.

Сенатор добавил, что теперь территории ДНР и ЛНР принадлежат России.

Джабаров подчеркнул, что достаточно украинской стороне покинуть эти территории, как сказал президент РФ Владимир Путин, и боевые действия сразу прекратятся. Политик отметил, что в этом вопросе «даже мудрить не надо».

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД ФРГ допустил «болезненные уступки» со стороны Украины.