Политолог раскрыл суть переговоров с представителями США в Кремле

Политолог и историк Сергей Станкевич в интервью Tsargrad.tv прокомментировал прошедшие в Кремле переговоры между российской и американской делегациями. Эксперт подчеркнул, что доверенные лица лидера США Дональда Трампа прибыли в Москву не ради того, чтобы немедленно заключить сделку. Эта дипломатическая работа, по его словам, является промежуточной, но крайне важной.

«Они приехали для того, чтобы обсудить, попытаться очертить поле возможного согласия и составить протокол расхождений. То есть, поле несогласия. Где у сторон категорически разные точки зрения», — пояснил Станкевич.

Россия должна была не только донести свою точку зрения до США, но и четко обозначить границы возможных уступок, добавил он.

Президент России Владимир Путин, спецпедставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продолжалась около пяти часов, однако сторонам не удалось найти компромисс по предложенному США плану по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос остается главным камнем преткновения, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

