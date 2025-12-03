На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев рассказал, что показали Уиткоффу и Кушнеру во время прогулки по Москве

Дмитриев: Уиткоффу и Кушнеру показали Грановитую палату Кремля
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер осмотрели Грановитую палату во время визита в Москву. Об этом рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так, на снимке, который выложил Дмитриев, изображено, как Кушнер и Уиткофф осматривают зал Грановитой палаты во время посещения Кремля.

«Диалог Россия-США», — написал глава РФПИ.

Грановитую палату построил в 1487 году итальянец Марко Фрязин в качестве тронного зала для приемов Ивана III. Строительство закончил в 1491 году архитектор Пьетро Антонио Солари.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом.

