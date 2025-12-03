На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху поручил направить представителя Израиля на переговоры в Ливан

Нетаньяху распорядился направить представителя на встречу с руководством Ливана
Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить израильского представителя на встречу с руководством Ливана. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

«Премьер-министр [Израиля]Нетаньяху поручил заместителю главы Совета национальной безопасности направить своего представителя на встречу с представителями правительства и экономического сектора Ливана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это первая попытка создать основу для экономических отношений и сотрудничества между двумя странами.

В ночь на 19 ноября израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

23 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении авиационного удара по объекту в столице Ливана Бейруте. По данным офиса Нетаньяху, атака была направлена на центр Бейрута и предназначалась против «начальника штаба «Хезболлы», ответственного за наращивание и модернизацию вооружения террористической организации».

Ранее посол России заявил о взрывоопасной обстановке в Ливане.

