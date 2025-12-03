На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министерство войны США подготовит доклад о скандале с мессенджером Signal

CBS: Пентагон на этой неделе опубликует доклад о скандале с мессенджером Signal
Andrew Harnik/AP

Доклад о расследовании инцидента с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, в котором министр обороны США Пит Хегсет выложил данные об ударах по позициям йеменских хуситов, опубликуют на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.

Отмечается, что генеральный инспектор Пентагона направил копию доклада в Конгресс. Исправленная и несекретная версия будет обнародована 4 декабря. Расследование инцидента началось восемь месяцев назад по требованию конгрессменов.

В апреле газета The New York Times сообщила, что Пит Хегсет 15 марта передал через личный чат в мессенджере Signal секретную информацию о военной операции США в Йемене. По данным издания, Хегсет направил участникам чата график полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в ударах по позициям йеменских хуситов. В чате «Оборона | командное совещание», который велся с личного телефона главы Пентагона, участвовали около 10 человек, включая его жену, брата, адвоката и двух бывших чиновников.

Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Хегсета на посту главы Пентагона на фоне скандала.

Ранее сообщалось, что в США растет недовольство деятельностью шефа Пентагона.

