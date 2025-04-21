Глава Пентагона отправлял данные об ударах в Йемене в чат с женой

NYT: шеф Пентагона Хегсет выкладывал данные об ударах по Йемену в чат с женой

Глава Пентагона Пит Хегсет 15 марта передал через личный чат в мессенджере Signal секретную информацию о военной операции США в Йемене. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Хегсет направил участникам чата график полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в ударах по позициям йеменских хуситов. В чате «Оборона | командное совещание», который велся с личного телефона главы Пентагона, участвовали около 10 человек, включая его жену, брата, адвоката и двух бывших чиновников.

«Обсуждения в чате касались организационных вопросов, но утечки данных вызвали скандал», — отмечает издание.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. В результате журналист стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Guardian рассказала, как журналист попал в закрытый чат по Йемену.