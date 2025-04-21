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Трамп поддержал шефа Пентагона после утечки данных США об ударе по Йемену

Белый дом: Трамп решительно поддерживает Хегсета на посту главы Пентагона
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на утечку данных США об ударе по Йемену. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон», — заявила она.

По словам Левитт, все военное ведомство «работает против» Хегсета и тех изменений, которые он пытается проводить на посту шефа Пентагона.

До этого на странице Демократической партии в соцсети X появилось сообщение, в котором Хегсета призывают покинуть пост. Инцидент произошел после публикации газеты The New York Times о том, что он отправлял детальную информацию об ударах США по Йемену в чат мессенджера Signal.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данные об инциденте с Хегсетом. По его словам, ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы журналисты ни пытались изложить эту историю.

Ранее Guardian рассказала, как журналист попал в закрытый чат по Йемену.

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