Запад всеми силами пытается не допустить восстановления членства России в исполнительном совете ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) и для этого использует юридические лазейки, сообщил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при организации Владимир Тарабрин.

По его словам, сейчас Москва ведет консультации с ОЗХО по согласованию организационных деталей возможного визита ее экспертов в Россию.

До этого Тарабрин обвинил украинскую армию в систематическом применении химического оружия против мирных жителей. Он отметил, что Киев также продолжает обстрелы Запорожской АЭС и российских объектов химической промышленности.

26 ноября стало известно, что Россию вновь не допустили в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия на 2026–2028 годы. Посол Сальвадора и председатель конференции Агустин Васкес Гомес сообщил о предстоящем замещении мест от восточноевропейской группы стран в Исполнительном совете Словакией и Словенией.

Ранее ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химическими боеприпасами в Донбассе.