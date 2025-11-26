Постпред при ОЗХО Тарабрин: Киев часто применяет химоружие против мирных жителей

Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) Владимир Тарабрин обвинил украинскую армию в систематическом применении химического оружия против мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.

«Украинские вооруженные формирования продолжают систематическое применение химоружия, в том числе против гражданского населения», - заявил он в ходе выступления на 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО.

По словам Тарабрина, Киев также продолжает обстрелы Запорожской АЭС и российских объектов химической промышленности.

26 ноября стало известно, что Россию вновь не допустили в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026–2028 годы. Посол Сальвадора и председатель конференции Агустин Васкес Гомес сообщил о предстоящем замещении мест от восточноевропейской группы стран в Исполнительном совете Словакией и Словенией.

Ранее в ОЗХО заявили, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.