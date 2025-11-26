На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО

Россия не вошла в исполнительный совет ОЗХО на 2026 год
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Россия вновь не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026–2028 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

В рамках 30-й ежегодной конференции государств — участников организации председатель мероприятия, посол Сальвадора Агустин Васкес Гомес рассказал, что места от восточноевропейской группы в исполнительном совете займут Словакия и Словения.

Россия получила 51 голос и не получила место в совете.

В июле Москва подала заявку на членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.

В ноябре прошлого года Россия не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на новый двухлетний срок. Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. Исполнительный совет состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года.

В мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не видит до сих пор не уничтоженные запасы химоружия США.

Ранее в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами