Россия не вошла в исполнительный совет ОЗХО на 2026 год

Россия вновь не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026–2028 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

В рамках 30-й ежегодной конференции государств — участников организации председатель мероприятия, посол Сальвадора Агустин Васкес Гомес рассказал, что места от восточноевропейской группы в исполнительном совете займут Словакия и Словения.

Россия получила 51 голос и не получила место в совете.

В июле Москва подала заявку на членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.

В ноябре прошлого года Россия не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на новый двухлетний срок. Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. Исполнительный совет состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года.

В мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не видит до сих пор не уничтоженные запасы химоружия США.

Ранее в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.