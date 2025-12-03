В США обвинили Украину в атаках на танкеры в Черном море

Bloomberg: Украина стоит за атаками на российские танкеры в Черном море

Украина стоит за атаками на российские танкеры в Черном море, однако Киев отказывается признавать свою вину. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что за двумя атаками в Черном море на прошлой неделе стоит Украина. Однако виновные, как правило, не берут на себя ответственность за эти инциденты», — говорится в сообщении.

По данным агентства, если другие компании начнут опасаться транспортировок в Черном море, это может привести к росту стоимости транспортировки товаров страны на мировые рынки.

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

28 ноября два танкера под флагом Гамбии загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

