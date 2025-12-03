В Кремле оценили слова госсекретаря США о Донбассе по итогам встречи в Москве

Слова госсекретаря США Марко Рубио о ключевом пункте спора в мирном плане по урегулированию конфликта на Украине не является вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

3 декабря Рубио назвал территории одним из ключевых пунктов спора в российско-американских переговорах по Украине.

Представитель Кремля подчеркнул, что этому заявлению придает особое значение то, что оно исходит от высокопоставленного представителя американской дипломатии. Поэтому эту информацию не стоит рассматривать как беспочвенные слухи, отметил Песков.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пескова спросили о четырех новых документах к мирному плану США.