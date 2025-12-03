Великобритания руками киевского режима стремится сорвать продолжающиеся мирные переговоры по Украине, поэтому Киев получил приказ бить по российским танкерам. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Киевскому режиму приказали пойти на провокации с танкерами. Скорее всего, это сделали англичане. Цель англичан понятна – сорвать мирные переговоры и показать, какой сильный киевский режим, как он может давать ответные реакции», — подчеркнул он.

На данный момент, по мнению Азарова, самое важное – какая реакция на происходящее последует со стороны России.

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

28 ноября два танкера под флагом Гамбии загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.