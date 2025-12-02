На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали призыв главы МИД Бельгии не конфисковать активы РФ

Песков: хочется напомнить европейцам, что происходит с их деньгами на Украине
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва согласна с главой МИД Бельгии Максимом Прево, призвавшим отказаться от изъятия российских активов.

По словам журналиста, Прево предложил финансировать Украину с помощью общеевропейского займа.

«Мы согласны с министром, за исключением того, что нужно продолжать финансировать Украину. Хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине», — отметил Песков.

Накануне Прево заявил, что страны Европейского союза не хотят разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для Украины.

Глава бельгийского дипломатического ведомства отметил, что общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Украине. По его словам, использование для подобных целей активов России не обеспечивает ни юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков.

Утром 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ. Она отметила, что обсуждение данного вопроса в настоящее время продолжается.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.

