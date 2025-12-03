Захарова раскрыла, что должно было впечатлить американцев в Москве

Подсветка Москвы в преддверии Нового года демонстрирует хорошее состояние российской экономики, это должно было впечатлить американскую делегацию, посетившую город в рамках переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они вышли и подумали: если еще в 2015 году (президент США Барак) Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше?», — иронично заметила она.

По словам дипломата, предпраздничная подсветка столицы и дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, должны были свидетельствовать о хорошем состоянии российской экономики и впечатлить их.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера и его зятем. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада.