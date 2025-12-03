Россияне раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом

РИА: куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили

Куртку, в которой глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев гулял по Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, раскупили. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу национального центра «Россия».

Речь идет о черной куртке с гербом страны, надписью «Россия», автографом президента РФ Владимира Путина и его цитатой «Россия не та страна, которая чего-то боится». Она стоит около 24 тысяч рублей.

В пресс-службе рассказали, что куртки еще появятся в продаже, однако не уточнили дату поступления.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО высказались о переговорах США и России в Москве.