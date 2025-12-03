Путин исполнит новогодние мечты детей

Президент России Владимир Путин 3 декабря примет участие в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства участвует в этой акции ежегодно. Владимир Путин в том числе участвовал в «Елке желаний» в 2024 году. 5 декабря прошлого года президент подошел елке, где висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. В первой открытке девочка попросила исполнить ее желание покататься в качестве пилота на авиатренажере. Еще одна школьница захотела посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Третью открытку написала также девочка — она захотела посетить Санкт-Петербург. Путин отметил, что все желания будут исполнены.

В конце ноября в национальном центре «Россия» дали старт Всероссийской акции «Елка желаний». Акция реализуется Движением Первых при поддержке Росмолодежи. Уточняется, что отправлять свои пожелания могут дети с ограниченными возможностями, находящиеся в опасном для жизни состоянии или имеющие инвалидность, дети-сироты или оставшиеся без родительской опеки, а также дети из семей с низким уровнем дохода. Кроме того, возможность загадать желание на «Елке желаний» предоставлена детям военнослужащих, участвующих в СВО, жителям Донбасса, Новороссии и граничащих с ними областей, подвергающихся обстрелам.

