В Кремле высказались о желающих поехать в Красноармейск и Купянск иностранных журналистах

Песков: среди иностранных СМИ пока нет желающих посетить Красноармейск и Купянск
Алексей Майшев/РИА Новости

Среди иностранных журналистов пока не нашлось желающих посетить Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР и Купянск в Харьковской области, однако такая возможность есть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

»Путин позвал иностранную прессу в Красноармейск и Купянск. Он сказал, что желающие могут это сделать, и это действительно так. При необходимости, могут быть организованы такие посещения, тем более, что представители наших СМИ там работают, несмотря на достаточно большую опасность. Пока нам неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин еще раз пригласил иностранных журналистов, в том числе и украинских, посетить Красноармейск и Купянск, чтобы увидеть все своими глазами. Он отметил, что опасность в городе сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают.

До этого глава государства рассказал, что Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами. По его словам, этот город является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО. Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужными Генштаб РФ, отметил Путин.

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области.

