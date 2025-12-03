Экс-главе евродипломатии предъявлены подозрения в нецелевом расходовании средств

Задержанной накануне экс-главе евродипломатии Федерике Могерини заявлены подозрения в нецелевом расходовании средств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости

Также по этой статье подозреваются еще два еврочиновника. Они находятся не под стражей.

По данным итальянских СМИ, Могерини уже освободили.

2 декабря Могерини была задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее были задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Следствие подозревает Могерини в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. По данным прокуратуры, обыски проводились в нескольких зданиях колледжа и дипслужбы, а также в домах подозреваемых.

Ранее в Евросоюзе объявили о выделении Армении денег на противодействие России.