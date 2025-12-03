На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сделали заявление о безопасности России после переговоров Путина и Уиткоффа

Депутат Толстой отверг решения на переговорах, подрывающие безопасность России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Зампред Госдумы Петр Толстой после встречи президента Владимира Путина с представителями США заявил, что Россия не станет принимать решений, которые будут подрывать безопасность страны. Его слова приводит Politico.

Как сообщает издание, в беседе депутат «повторил непреклонную позицию» о том, что «никаких решений, которые подорвали бы безопасность России, приниматься не будет».

«Это необходимо четко понимать», — заявил Толстой.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

Переговоры продлились почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что стороны не нашли компромиссный вариант американского плана. По его словам, некоторые предложения США вызывали критику Путина, «но со многим он был согласен».

Ранее в Британии заявили, что Путин будет диктовать условия мира на Украине.

