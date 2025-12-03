Медведчук раскрыл стратегию Украины на переговорах по мирному урегулированию

Медведчук: Киев подвешивает пару вопросов, но ни с чем не соглашается

Стратегия Украины на переговорах по мирному урегулированию конфликта заключается в том, что сторона «подвешивает» пару вопросов, но реально ни с чем не соглашается. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Все разговоры о том, что в переговорах по украинскому кейсу осталось решить каких-то «пару вопросов», — спекуляция от начала и до конца. Стратегия официального Киева в том и состоит, чтобы постоянно подвешивать «пару вопросов», тем самым демонстрируя прогресс, но в реальности ни с чем не соглашаться», — заявил Медведчук.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Олег Соскин заявил, что Украина хотела использовать визит Уиткоффа для перемирия.