Telegraph: Путин побеждает на Украине и будет диктовать условия мира

Российский лидер Владимир Путин будет диктовать условия мирного соглашения с Украиной, поскольку ВС РФ побеждают в конфликте. Об этом пишет британский журналист Оуэн Мэттьюз в материале для газеты The Telegraph.

«Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта», — констатировал журналист.

По мнению автора, попытки главы евродипломатии привлечь €40 миллиардов в качестве помощи Украине от стран Евросоюза не увенчались успехом, что обернулось проблемами для Владимира Зеленского.

Украинский лидер «впервые лишился» доверия, денег и людей, считает Мэттьюз.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

Переговоры продлились почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что стороны не нашли компромиссный вариант американского плана. По его словам, некоторые предложения США вызывали критику Путина, «но со многим он был согласен».

