На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Путин будет диктовать условия мира на Украине

Telegraph: Путин побеждает на Украине и будет диктовать условия мира
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин будет диктовать условия мирного соглашения с Украиной, поскольку ВС РФ побеждают в конфликте. Об этом пишет британский журналист Оуэн Мэттьюз в материале для газеты The Telegraph.

«Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что он выигрывает войну. Никакие возмущенные протесты главы МИД ЕС Каи Каллас не изменят этого жестокого факта», — констатировал журналист.

По мнению автора, попытки главы евродипломатии привлечь €40 миллиардов в качестве помощи Украине от стран Евросоюза не увенчались успехом, что обернулось проблемами для Владимира Зеленского.

Украинский лидер «впервые лишился» доверия, денег и людей, считает Мэттьюз.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

Переговоры продлились почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что стороны не нашли компромиссный вариант американского плана. По его словам, некоторые предложения США вызывали критику Путина, «но со многим он был согласен».

Ранее в Госдуме объяснили предупреждения Путина в адрес Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами