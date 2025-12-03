На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет Уиткоффа направился прямо в США

Flightradar24: самолет Уиткоффа не стал останавливаться в Европе
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом не стал останавливаться в Европе и продолжил путь в сторону Америки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Ранее французские СМИ писали, что переговоры Уиткоффа с представителями Украины после визита в Москву могут пройти 3 декабря в Брюсселе.

По данным Flightradar24, после 6:00 мск самолет Уиткоффа — Bombardier Global 7500 — покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Олег Соскин заявил, что Украина хотела использовать визит Уиткоффа для перемирия.

Переговоры о мире на Украине
