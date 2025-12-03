На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США заявил, что завершение конфликта зависит от России и Украины

Рубио: достижение мира зависит от Москвы и Киева
Сергей Булкин/РИА Новости

Достижение мира между Россией и Украиной будет зависеть от Москвы и Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«В конце концов это будет зависеть от них. Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее», — сказал он.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что стороны не нашли компромиссный вариант американского плана. По его словам, некоторые предложения США вызывали критику Путина, «но со многим он был согласен».

Самолет с американскими переговорщиками направляется в Вашингтон, где они должны рассказать президенту США Дональду Трампу об итогах встречи.

Ранее глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского.

