Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал идеальным ужин в компании президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом министр заявил в подкасте журналистки Кэйти Миллер, доступном на ее YouTube-канале.

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин.

Хегсет добавил, что на этом ужине подавали бы салат с «русской заправкой».

25 ноября Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским для завершения соглашения об урегулировании конфликта. Американский лидер отметил, что встреча с российским президентом может состояться, когда соглашение будет находиться на заключительной стадии разработки.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что для проработки оставшихся деталей мирного плана необходимы трехсторонние переговоры при участии России, США и Украины.

Ранее Хегсет назвал волей Божьей свое нахождение на посту главы Пентагона.