В МИД России назвали аномалией отсутствие авиасообщения с Южной Кореей

Замглавы МИД Панкин: отсутствие прямых рейсов в Южную Корею выглядит аномально
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей выглядит аномально. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

Замглавы ведомства отметил, что Россия в настоящий момент активно наращивает транспортные связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). При этом товарооборот между РФ и АТР растет, а транспортно-логистические маршруты, проходящие через территорию страны, обходятся дешевле и быстрее аналогов, подчеркнул замминистра.

«Отсутствие у нас прямых авиарейсов с Южной Кореей выглядит на этом фоне аномалией, попыткой следовать в фарватере антироссийской политики Запада по так и нереализованной изоляции нашей страны», — сказал Панкин.

27 октября глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что российские власти ищут возможности возобновить перелеты между РФ и Южной Кореей. По его словам, ситуация с республикой ничем не отличается от прочих подобных и работа с Сеулом ведется такая же, как и с другими.

Ранее посол в Южной Корее рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса.

