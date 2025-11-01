Президент Южной Кореи рассказал о значении России для мира на Корейском полуострове

Лидер Южной Кореи признал значение России для мира на Корейском полуострове

Российская Федерация и Китай имеют важное значение для мира на Корейском полуострове, но Соединенные Штаты играют еще большую роль. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

«Возможности диалога между Югом и Севером имеют ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли КНР и РФ важны, но самая важная роль — за Соединенными Штатами», — сказал он.

Ли Чжэ Мён отметил, что по этой причине Южная Корея пытается «содействовать миротворческой роли главы Белого дома Дональда Трампа».

«Я буду помогать ему держать темп», — добавил южнокорейский лидер.

Накануне Трамп оценил прошедшую в южнокорейском Пусане встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10 возможных.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее КНДР запустила стратегическую крылатую ракету в сторону Желтого моря.