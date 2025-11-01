На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи рассказал о значении России для мира на Корейском полуострове

Лидер Южной Кореи признал значение России для мира на Корейском полуострове
true
true
true
close
IMAGO/Matrix Images/Korea Pool/Global Look Press

Российская Федерация и Китай имеют важное значение для мира на Корейском полуострове, но Соединенные Штаты играют еще большую роль. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

«Возможности диалога между Югом и Севером имеют ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли КНР и РФ важны, но самая важная роль — за Соединенными Штатами», — сказал он.

Ли Чжэ Мён отметил, что по этой причине Южная Корея пытается «содействовать миротворческой роли главы Белого дома Дональда Трампа».

«Я буду помогать ему держать темп», — добавил южнокорейский лидер.

Накануне Трамп оценил прошедшую в южнокорейском Пусане встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10 возможных.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее КНДР запустила стратегическую крылатую ракету в сторону Желтого моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами