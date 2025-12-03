Telegraph: Каллас не сможет повлиять на условия мирного договора по Украине

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас не сможет оказать влияние на условия мирного договора по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил британский аналитик и колумнист Оуэн Мэттьюс в статье для газеты The Daily Telegraph.

»[Президент России] Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — написал колумнист.

Мэттьюс добавил, что лидеры стран Европы могут составлять альтернативные мирные планы, но их голос не будет иметь значения. По его словам, сегодня экономика Украины «страдает бесконечно сильнее», чем экономика России в условиях санкций.

В ноябре Каллас заявила, что Вооруженные силы России и военный бюджет РФ должны быть сокращены, чтобы конфликт на Украине действительно закончился. Глава дипслужбы подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны Москвы.

Ранее Кая Каллас не исключила, что Украину вынудят пойти на уступки России.