На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о неспособности Каллас повлиять на мирный договор по Украине

Telegraph: Каллас не сможет повлиять на условия мирного договора по Украине
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас не сможет оказать влияние на условия мирного договора по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил британский аналитик и колумнист Оуэн Мэттьюс в статье для газеты The Daily Telegraph.

»[Президент России] Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — написал колумнист.

Мэттьюс добавил, что лидеры стран Европы могут составлять альтернативные мирные планы, но их голос не будет иметь значения. По его словам, сегодня экономика Украины «страдает бесконечно сильнее», чем экономика России в условиях санкций.

В ноябре Каллас заявила, что Вооруженные силы России и военный бюджет РФ должны быть сокращены, чтобы конфликт на Украине действительно закончился. Глава дипслужбы подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны Москвы.

Ранее Кая Каллас не исключила, что Украину вынудят пойти на уступки России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами