Каллас назвала условие для урегулирования конфликта на Украине

Вооруженные силы России и военный бюджет РФ должны быть сокращены, чтобы военный конфликт на Украине действительно закончился. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит Reuters.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать российскую армию, а также ее военный бюджет», — сказала она журналистам.

Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны РФ.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры США и Украины стали «отправной точкой» для мирного решения украинского конфликта.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана президента США Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

