Трамп в среду выступит перед журналистами

Президент США Дональд Трамп в среду, 3 декабря, выступит перед журналистами с заявлением. Это следует из его расписания, которое опубликовал Белый дом.

Его выступление ожидается в 14:30 по местному времени (22:30 мск).

В этот день он также примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, основателя компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что стороны не нашли компромиссный вариант плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, некоторые предложения США вызывали критику Путина, «но со многим он был согласен».

Самолет с американскими переговорщиками направляется в Вашингтон, где они должны рассказать Трампу об итогах встречи.

Ранее Хегсет назвал идеальным ужином салат в компании Путина, Трампа и Зеленского.