Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки под давлением Соединенных Штатов Америки. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.

«В Соединенных Штатах уже публично высказывались о том, что украинские территориальные уступки будут необходимы. Такие заявления от американских властей — четкий сигнал того, что на украинскую сторону оказывается давление, чтобы та признала — лучше начать готовить население к этому неизбежному шагу», — сказал экс-разведчик.

Геррейру добавил, что заявления об отказе идти на уступки со стороны Украины являются тактикой Киева. По его словам, подобное решение связано с тем, что украинские власти не знают, как объяснить населению такой шаг.

Накануне состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

