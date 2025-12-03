На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Португалии допустили, что США вынудят Украину пойти на территориальные уступки

Экс-разведчик Геррейру: Киев пойдет на территориальные уступки под давлением США
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки под давлением Соединенных Штатов Америки. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.

«В Соединенных Штатах уже публично высказывались о том, что украинские территориальные уступки будут необходимы. Такие заявления от американских властей — четкий сигнал того, что на украинскую сторону оказывается давление, чтобы та признала — лучше начать готовить население к этому неизбежному шагу», — сказал экс-разведчик.

Геррейру добавил, что заявления об отказе идти на уступки со стороны Украины являются тактикой Киева. По его словам, подобное решение связано с тем, что украинские власти не знают, как объяснить населению такой шаг.

Накануне состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал самый сложный вопрос в ходе переговоров с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами