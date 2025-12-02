На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАТО высказались о сроках окончания украинского конфликта

Генерал НАТО Келлер: завершение конфликта на Украине пока не предвидится
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Завершение военных действий на Украине «пока не предвидится». Об этом заявил заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Welt.

Он выразил мнение, что Запад якобы должен и дальше обеспечивать Украину «постоянным потоком ресурсов». По словам Келлера, Киев продолжает сопротивляться, несмотря на серьезную нехватку вооружений.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — подчеркнул военачальник.

До этого стало известно, что американская и украинская делегации в ходе переговоров во Флориде не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта. По данным издания «Страна.ua», члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР), сославшись на конституционные ограничения. Кроме того, украинские представители отклонили пункт плана об отказе от членства в НАТО.

Ранее турецкий аналитик оценил влияние санкций на экономику ЕС и поддержку Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами