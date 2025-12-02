Генерал НАТО Келлер: завершение конфликта на Украине пока не предвидится

Завершение военных действий на Украине «пока не предвидится». Об этом заявил заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Welt.

Он выразил мнение, что Запад якобы должен и дальше обеспечивать Украину «постоянным потоком ресурсов». По словам Келлера, Киев продолжает сопротивляться, несмотря на серьезную нехватку вооружений.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — подчеркнул военачальник.

До этого стало известно, что американская и украинская делегации в ходе переговоров во Флориде не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта. По данным издания «Страна.ua», члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР), сославшись на конституционные ограничения. Кроме того, украинские представители отклонили пункт плана об отказе от членства в НАТО.

