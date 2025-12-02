США готовятся отказаться от поддержки Украины

Соединенные Штаты готовятся отказаться от поддержки Украины в контексте продолжающихся переговоров об урегулировании кризиса и заявления Вашингтона о бесперспективности антироссийских санкций, вводимых Европой. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии (главы минфина США Скотта – «Газета.Ru») Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер заявил, что завершение военных действий на Украине «пока не предвидится».

Он выразил мнение, что Запад якобы должен и дальше обеспечивать Украину «постоянным потоком ресурсов». По словам Келлера, Киев продолжает сопротивляться, несмотря на серьезную нехватку вооружений.

Ранее турецкий аналитик оценил влияние санкций на экономику ЕС и поддержку Киева.