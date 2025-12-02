Рютте раскрыл, как будет рассматриваться вопрос членства Украины в НАТО

Рютте: вопрос членства Киева в НАТО будет рассматриваться отдельно на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе будет рассматриваться «отдельно» в ходе мирных переговоров, и страны блока должны участвовать в обсуждениях. Его слова приводит Sky News.

Он напомнил, что для членства Украины в НАТО необходим консенсус всех членов военного блока, которого на данный момент нет. Рютте также затруднился сказать, когда будет достигнут успех в ходе мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что делегации США и Украины на переговорах во Флориде обсудили потенциальный сценарий, при котором Киев де-факто будет лишен возможности вступить в НАТО.

По данным собеседника, речь шла о сценарии, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к Североатлантическому альянсу, из-за договоренностей, согласно которым обсуждать такой сценарий придется непосредственно России и НАТО.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает с США перспективы членства в НАТО.