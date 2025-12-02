Зеленский высказался о возможности завершить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шансы завершить военный конфликт в данный момент близки, как никогда ранее. Его слова приводит агентство Reuters.

«Сейчас, как никогда, есть шанс положить конец [конфликту]», — сказал он.

По словам Зеленского, актуальный проект мирного плана по Украине состоит из 20 пунктов, над которыми велась активная работа в рамках недавних переговоров в Женеве и Флориде.

Незадолго до этого Зеленский призвал к честному миру и уверенности для народа Украины в гарантиях безопасности. Он потребовал таких гарантий, по которым «Россия не вернется».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности «очень быстро» встретиться с Трампом при одном условии.