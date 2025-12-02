На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о возможности завершить конфликт на Украине

Зеленский увидел шанс на завершение конфликта на Украине
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шансы завершить военный конфликт в данный момент близки, как никогда ранее. Его слова приводит агентство Reuters.

«Сейчас, как никогда, есть шанс положить конец [конфликту]», — сказал он.

По словам Зеленского, актуальный проект мирного плана по Украине состоит из 20 пунктов, над которыми велась активная работа в рамках недавних переговоров в Женеве и Флориде.

Незадолго до этого Зеленский призвал к честному миру и уверенности для народа Украины в гарантиях безопасности. Он потребовал таких гарантий, по которым «Россия не вернется».

За несколько дней до встречи с российским лидером американская делегация провела переговоры с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана. О чем будут говорить американцы с российским лидером и чего ожидают от встречи в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности «очень быстро» встретиться с Трампом при одном условии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами