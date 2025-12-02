На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что США больше не раздают деньги Украине, как конфетки

Трамп: США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово как при Байдене
Julia Demaree Nikhinson/AP

США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово, бывший президент США Джо Байден раздавал деньги, как конфетки. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабмина, пишет РИА Новости.

«Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки», — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что Украине была выделена колоссальная сумма денег, и большая ее часть была отправлена наличными. На часть средств было куплено оборудование, которое направили Киеве.

Трамп также заявил, что представители США в лице спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в ходе переговоров в Москве работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли урегулирование на Украине.

Переговоры уже начались. Незадолго до них пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО.

Ранее в США рассказали о редком качестве Кушнера.

