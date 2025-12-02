В США рассказали о редком качестве Кушнера

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер обладает полным доверием республиканца в вопросах внешней политики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Он (Кушнер — прим. ред.) обладает редким качеством, которым не обладают многие люди даже в высших эшелонах президентского окружения: полным доверием Трампа», — сказал собеседник канала.

По словам источника, это доверие Трампа к Кушнеру имело решающее значение для того, чтобы дать понять иностранным лидерам, что, когда речь заходит о нем, они имеют дело непосредственно с американским лидером.

Чиновники Белого дома рассказали, что не было конкретного момента, когда было принято решение о начале работы Кушнера над урегулированием конфликта на Украине. Они отметили, что это было «естественным продолжением» того, чем он занимался еще до вступления Трампа в должность президента США, когда он помогал консультировать некоторых членов администрации во время переходного процесса по вопросам Израиля и Палестины.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

