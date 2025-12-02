На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали задержание Могерини «предупредительным выстрелом» для Каллас

Политик Рогов: задержание Могерини является предупреждением для Каллас
true
true
true
close
Luis Cortes/Reuters

Задержание бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини — «предупредительный выстрел» для ее преемницы Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пытающихся украсть замороженные российские активы и переложить ответственность за это на правительство Бельгии. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Должно быть, они очень расстроились после ареста Могерини. Ведь у бельгийских правоохранительных органов могут и к ним возникнуть вопросы», — сказал Рогов.

Он добавил, что ни для кого не секрет, что европейские политики давно встроены в коррупционные схемы Киева.

2 декабря стало известно, что Могерини задержана по делу о мошенничестве, связанном с финансируемой Европейским союзом (ЕС) программой обучения дипломатов.

До этого европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы ЕС в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек.

Ранее в Белом доме назвали причину прекращения Трампом «бесконечной помощи» Украине.

