Украинского лидера Владимира Зеленского волнует лишь его личная судьба, а не жизнь своего народа и военнослужащих, и президент России Владимир Путин на это постоянно указывает. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя недавнее посещение главой государства одного из командных пунктов группировки войск «Запад».

По оценкам собеседника издания, такие обращения уже приносят плоды.

«Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами — по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», — считает Кнутов.

20 ноября Путин заявил, что представители украинской власти не думают о судьбе Украины и своих военнослужащих, будучи озабоченными только личным обогащением.

Также президент РФ отметил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года стало преступной группировкой.

Ранее Медведев пошутил по поводу призыва Зеленского «прекратить срач».