На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о планомерном уничтожении ВСУ на левом берегу Оскола

Путин: уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол идет планомерно
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Уничтожение окруженных на левом берегу реки Оскол формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет планомерно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск, передает РИА Новости.

«Можно констатировать, что уничтожение формирований противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.

27 ноября российский лидер рассказал, что некоторые военные ВСУ, попавшие в окружение у берегов реки Оскол, уже выглядят как бомжи. По словам главы государства, в этом районе заблокированы 15 батальонов ВСУ — это 3,5 тысячи человек.

Ранее российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами