Путин заявил о планомерном уничтожении ВСУ на левом берегу Оскола

Уничтожение окруженных на левом берегу реки Оскол формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет планомерно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск, передает РИА Новости.

«Можно констатировать, что уничтожение формирований противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.

27 ноября российский лидер рассказал, что некоторые военные ВСУ, попавшие в окружение у берегов реки Оскол, уже выглядят как бомжи. По словам главы государства, в этом районе заблокированы 15 батальонов ВСУ — это 3,5 тысячи человек.

Ранее российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области.